Лавров обсудит ситуацию в Израиле с генсеком ЛАГ в Москве

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом в Москве в понедельник, 9 октября. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, первоочередное внимание на встрече будет уделено войне Израиля с ХАМАС, однако на повестке будут и другие вопросы.

До этого Захарова заявила, что Россия призывает Израиль и Палестину к немедленному прекращению огня.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.