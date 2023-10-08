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В США оценили возможную причастность Ирана к атаке Израиля

Блинкен сообщил, что у США нет свидетельств причастности Ирана к атаке Израиля

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Ahmed Saad/Reuters

Соединенные Штаты сейчас не обладают какими-либо доказательствами, которые позволили бы говорить, что за атакой ХАМАС на Израиль мог бы стоять Иран, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщается в интервью каналу CNN.

«Между Ираном и ХАМАС давно существуют контакты. ХАМАС не набрал бы столько сил, если бы не поддержка Ирана в последние годы», — подчеркнул Блинкен.

По словам собеседника телеканала, в настоящий момент нет свидетельств, прямо указывающих на причастности Ирана к атаке по Израилю.

Также Блинкен добавил, что в Вашингтоне «работают сверхурочно», чтобы проверить сообщения о пропавших без вести американцах на территории Израиля.

Блинкен уточнил, что объявление о дополнительной помощи Израилю в ответ на нападение боевиков ХАМАС может быть объявлено уже в воскресенье, 8 октября.

До этого Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом. Было одобрено введение пункта 40 закона о правительстве, который регулирует порядок объявления состояния войны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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