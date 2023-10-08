В Турции назвали условие для наступления мира на Ближнем Востоке

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что палестино-израильский конфликт может разрешить лишь исполнение резолюции ООН по Палестине, передает ТАСС. По его словам, в противном случае на Ближнем Востоке не будет мира.

«Единственным путем урегулирования является реализация резолюции ООН о сосуществовании двух государств и создании независимого Государства Палестина в границах 1967 года. Другого пути решения проблемы не существует, и пока это не будет обеспечено, конфликт будет продолжаться», — отметил Куртулмуш.

Он добавил, что выступает за прекращение насилия между сектором Газа и Израилем на фоне атаки ХАМАС на еврейское государство.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи» и официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Ранее в ливанской Хезболле пригрозили Израилю подключением к атаке ХАМАС всего исламского народа.