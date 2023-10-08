Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе допустили попадание оружия США в руки ХАМАС из-за Украины

Конгрессвумен Грин: ХАМАС могла получить оружие США благодаря Киеву

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Боевики ХАМАС могли получить доступ к американскому оружию и использовать его при атаке на Израиль, считает конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин. В социальной сети X (бывший Twitter) она не исключила, что вооружение могло поступить с Украины или Афганистана.

«Необходимо совместно с Израилем отслеживать серийные номера всех американских вооружений, применяемых ХАМАС против Израиля. Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — написала Грин.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи» и официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Ранее в ливанской Хезболле пригрозили Израилю подключением к атаке ХАМАС всего исламского народа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий