В конгрессе допустили попадание оружия США в руки ХАМАС из-за Украины

Боевики ХАМАС могли получить доступ к американскому оружию и использовать его при атаке на Израиль, считает конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин. В социальной сети X (бывший Twitter) она не исключила, что вооружение могло поступить с Украины или Афганистана.

«Необходимо совместно с Израилем отслеживать серийные номера всех американских вооружений, применяемых ХАМАС против Израиля. Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — написала Грин.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи» и официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Ранее в ливанской Хезболле пригрозили Израилю подключением к атаке ХАМАС всего исламского народа.