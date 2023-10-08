Израиль прекращает поставки товаров, электричества и топлива сектору Газа

Кабинет безопасности Израиля принял решение о прекращении поставок еды, электричества и топлива в сектор Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Целью этой меры называется уничтожение военного и правительственного потенциала ХАМАС и палестинского исламского джихада (организация запрещена в России), а также подрыв желания «угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы вперед».

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.