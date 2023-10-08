Дерипаска заявил о кризисе глобальной безопасности

Мировые политики продолжают разжигать конфликты и войны, потакая своим жалким амбициям, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, политики должны были бы, наоборот, остановить «этот кровавый хаос». А в итоге мир столкнулся с настоящим кризисом глобальной безопасности, добавил он.

«Реально пугает то, что в XXI веке мир окончательно потерял способность и договариваться, и предотвращать кровопролития», — посетовал предприниматель.

Дерипаска отметил, что полыхает уже во всех частях земного шара. Летят ракеты, гибнут и страдают сотни тысяч людей

В качестве примера он привел эскалацию конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС, а также недавние события в Нагорном Карабахе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Олег Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной.