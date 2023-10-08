ХАМАС призвал жителей Западного берега противостоять Израилю

ХАМАС призвал население Западного берега противостоять ЦАХАЛ. Об этом говорится на сайте палестинского движения.

В ХАМАС также призвали перекрывать поселенцам объездные дороги.

Ранее сторонники движения ХАМАС зашли в общину Маген на юге Израиля, идут бои между палестинскими силами и ЦАХАЛ — армией обороны Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.