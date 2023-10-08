Алиев рассказал, где может встретиться с предстателями Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддержал идею о переговорах с представителями властей Армении на территории Грузии, передает ТАСС. По итогам встречи с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Тбилиси он отметил, что все зависит от позиции Еревана по этому вопросу.

«Если Армения даст согласие, мы сразу же при помощи соответствующих ведомств начнем проведение двусторонних и трехсторонних встреч здесь, в Грузии», — пояснил Алиев.

Президент Азербайджана приехал с визитом в Тбилиси 8 октября. В рамках поездки он выступил в пользу заключения мирного договора с Арменией, а также предостерег Францию от провоцирования новых конфликтов в регионе за счет военной поддержки Еревану.

Ранее в Европе призвали к отказу от покупки газа у Азербайджана из-за Карабаха.