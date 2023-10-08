В Италии рассказали о ситуации с дальнейшей помощью Украине

Возможность дальше помогать Киеву снижается в связи с ограниченностью ресурсов, при этом конфликт достигает точки, когда разрешить кризис путем боевых действий не представляется возможным, считает глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Как считает министр обороны Италии, власти страны будут и дальше поддерживать Киев, но с рядом ограничений, потому что конфликт продолжается больше, чем полтора года.

«Чем больше времени проходит, тем больше уменьшается возможность помочь Украине ресурсами, которые не безграничны. Это не политический выбор, а банальное рассуждение», — пояснил Крозетто.

Также глава МО Италии допустил, что восьмой пакет военной помощи Украине получится подготовить «до декабря».

«Киеву очень трудно вернуть утраченные позиции. Мы являемся свидетелями невозможности разрешения конфликта на земле», — заключил итальянский министр.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса крупнейший пакете помощи Украине.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.