Сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля

Сторонники движения ХАМАС зашли в общину Маген на юге Израиля, идут бои между палестинскими силами и ЦАХАЛ — армией обороны Израиля. Об этом пишет газета Times of Israel.

«Крупная перестрелка и зафиксированы в общине Маген недалеко от границы с сектором Газа», — говорится в материале.

Согласно информации газеты, обе стороны используют танки в бою.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС пообещал «болезненные» удары по Израилю.