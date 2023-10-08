Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Азербайджане заявили об актуальности мирного соглашения с Арменией

Алиев заявил, что пришло время работать над мирным соглашением с Арменией

close
100%
РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. Его слова на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси передает ТАСС.

По мнению Алиева, к процессу нормализации отношений Баку и Еревана необходимо подключить Грузию. Он выразил надежду, что соглашения удастся достичь, а вместе с этим будут созданы политическая среда и ситуация на Южном Кавказе, в которых будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана.

До этого президент Азербайджана утверждал, что новые конфликты на Южном Кавказе могут разгореться по вине Франции, которая поставляет оружие Армении. По его мнению, военная помощь Еревану со стороны Парижа не поспособствует укреплению мира в регионе, но может спровоцировать новое противостояние.

Министерство иностранных дел Азербайджана также заявляло, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Алиев отказался от пятисторонней встречи в формате Армения — Азербайджан — Франция — ГерманияЕС являются лицемерными.

Ранее Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном Нагорный Карабах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий