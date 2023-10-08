В Азербайджане заявили об актуальности мирного соглашения с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. Его слова на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси передает ТАСС.

По мнению Алиева, к процессу нормализации отношений Баку и Еревана необходимо подключить Грузию. Он выразил надежду, что соглашения удастся достичь, а вместе с этим будут созданы политическая среда и ситуация на Южном Кавказе, в которых будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана.

До этого президент Азербайджана утверждал, что новые конфликты на Южном Кавказе могут разгореться по вине Франции, которая поставляет оружие Армении. По его мнению, военная помощь Еревану со стороны Парижа не поспособствует укреплению мира в регионе, но может спровоцировать новое противостояние.

Министерство иностранных дел Азербайджана также заявляло, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Алиев отказался от пятисторонней встречи в формате Армения — Азербайджан — Франция — Германия — ЕС являются лицемерными.

Ранее Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном Нагорный Карабах.