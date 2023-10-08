ХАМАС пообещал «болезненные» удары по Израилю в случае продолжения налетов на жилые дома. Об этом сообщил представитель организации Абдул Латифа Аль-Кану, передает WAFA.

По его словам, израильские военные «еще не оправились» от последствий прорыва членов ХАМАС на территорию Израиля.

Он отметил, что ХАМАС продолжает наносить концентрированные удары и проводить операции в тылу противника.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС на юге страны и в секторе Газа.

Хагари указал, что в настоящее время в кибуце Кфар-Аза ведутся боевые действия, а во многих городах идут обыски. По его словам, силы ЦАХАЛ есть во всех населенных пунктах Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля отметил, что задачи ЦАХАЛ заключаются в эвакуации всех жителей городов на границе с сектором Газа, прекращении боевых действий на территории Израиля, контроле за брешами в барьере безопасности и продолжении ударов по террористическим объектам в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.