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В Италии сочли невозможным разрешение конфликта на Украине на поле боя

Министр обороны Италии Крозетто: конфликт на Украине не разрешить на поле боя

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Andrew Medichini/AP

Конфликт на Украине постепенно становится «гангреной», считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. В интервью газете Corriere della sera он отметил, что противостояние требует диалога для достижения мира.

«Ситуация на Украине превращается в гангрену. <...> Мы видим, что невозможно разрешить ситуацию на поле боя. Мы продолжаем оказывать помощь, но каждый день анализируем тактику, как прийти к диалогу для достижения мира и восстановления территорий», — отметил Крозетто.

Он добавил, то Европа не обладает безграничными ресурсами для поддержки Украины и чем дольше продолжается конфликт, тем меньше возможностей для дальнейшей военной помощи. Крозетто подчеркнул, что это не политическое решение.

Ранее Украине предрекли снижение поддержки в США.

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