Палестина призвала к заседанию глав МИД стран Лиги арабских государств

Палестина призвала к срочному заседанию совета глав МИД стран Лиги арабских государств из-за израильско-палестинского конфликта, передает агентство WAFA.

По распоряжению палестинского руководства был представлен меморандум с просьбой созвать экстренное заседание совета в кратчайшие сроки.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС на юге страны и в секторе Газа.

Хагари указал, что в настоящее время в кибуце Кфар-Аза ведутся боевые действия, а во многих городах идут обыски. По его словам, силы ЦАХАЛ есть во всех населенных пунктах Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля отметил, что задачи ЦАХАЛ заключаются в эвакуации всех жителей городов на границе с сектором Газа, прекращении боевых действий на территории Израиля, контроле за брешами в барьере безопасности и продолжении ударов по террористическим объектам в секторе Газа.

До этого Агари заявил, что израильские власти в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с сектором Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.