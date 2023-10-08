В Совфеде прокомментировали предложение Кадырова о переносе президентских выборов

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил, что вносить поправки в Конституцию страны, включая возможность переносу президентских выборов, никто не планирует. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский сенатор отреагировал на идею главы Чечни Рамзана Кадырова перенести выборы главы государства на время проведения спецоперации.

«Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Ее, по-моему, никто менять не собирается. Мы как раз скоро отметим юбилей нашей Конституции», — пояснил Климов.

Как добавил Климов, президент России Владимир Путин специалист в области права, он очень тщательно следит за этим.

Выборы президента РФ запланированы на март 2024 будущего года.

До этого Кадыров предложил временно отменить выборы президента из-за специальной военной операции на Украине. Кадыров назвал Путина «самым мудрым политиком и воином», а также честным и правильным человеком, «который никогда не бросает своих».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.