Израиль эвакуирует всех своих граждан вблизи границы с сектором Газа

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Агари заявил, что израильские власти в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с сектором Газа. Об этом сообщает Haaretz.

До этого представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи заявил, что ЦАХАЛ призвал жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

ЦАХАЛ также заявил, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» на территории сектора Газа создана закрытая военная зона.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Пентагон пообещал Израилю помощь.