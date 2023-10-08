Пентагон пообещал Израилю помощь

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о непоколебимости позиции США по вопросу права Израиля на самооборону. Его слова приводятся на сайте американского ведомства.

«Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой», — указал Остин.

По словам главы Пентагона, в ближайшие дни оборонное ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения «от неизбирательного насилия и терроризма».

До этого издание Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщало, что число пострадавших и госпитализированных на фоне эскалации в Израиле возросло до 1864.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.