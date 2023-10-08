Китай призвал Израиль и Палестину прекратить огонь, передает «Интерфакс».

Пекин также выразил обеспокоенность обострением напряженности между Израилем и Палестиной и выразил готовность к сотрудничеству с мировым сообществом для скорейшего установления мира.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» на территории сектора Газа создана закрытая военная зона.

До этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что атака палестинского исламского движения ХАМАС на Израиль является следствием «разрушения глобальной безопасности», причиной которого стал российско-украинский конфликт.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.