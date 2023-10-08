Экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Украина не сможет вступить ни в Евросоюз, ни в НАТО. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он считает, что ВСУ «бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону».

По словам полковника, он лично общался с киевскими политиками, когда работал в Госдепе. Он назвал Украину «самой коррумпированной страной Земли».

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия против вступления Украины в НАТО, потому что расширение альянса к российским границам — это серьезная угроза.

До этого вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ходе заседания Совета Украина — НАТО Киев представил программу по достижению совместимости с альянсом.

По ее словам, Украина созвала заседание Совета Украина — НАТО на уровне послов, чтобы обсудить первые решения по результатам вильнюсского саммита.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.