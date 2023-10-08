Путин рассказал о заслугах российских аграриев

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По его словам, российский агропромышленный комплекс всегда славился профессионалами, а их труд пользуется почетом и уважением. Он добавил, что сегодня перед отраслью стоят амбициозные задачи, которые будут решены.

Путин выразил благодарность работникам сферы за их труд и любовь к родной земле. Он добавил, что благодаря им, пищевая промышленность получила огромный толчок в российской экономике.

До этого Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником.

Он подчеркнул, что учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание и благородная важнейшая миссия.

Глава государства отметил, что в стране в настоящее время создается современная образовательная среда, а сами учащиеся определяют будущее России.

К чествованиям присоединился глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Он поздравил сотрудников образовательных учреждений оборонного ведомства с профессиональным праздником.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».