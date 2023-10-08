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В США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью

В США не получали из третьих стран предупреждений о нападении на Израиль

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Fatima Shbair/AP

В США не получали из третьих стран предупреждений о нападении на Израиль, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника администрации президента Джо Байдена.

«Если утверждается, что у нас было какое-то конкретное предупреждение или сигнал от другой страны, то мы, конечно, такого не видели. Так что, я думаю, что это совершенно не соответствует действительности. Если не считать общей обеспокоенности, которая, безусловно, была и у нас относительно роста напряженности, в особенности на Западном берегу», — указано в сообщении.

Таким образом, в Белом доме прокомментировали сообщения о том, что в Египте якобы предупреждали о готовящемся нападении со стороны сектора Газа.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США не ожидают, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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