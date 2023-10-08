В США оценили влияние конфликта в Газе на нормализацию отношений Израиля и Эр-Рияда

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США не ожидают, что эскалация палестино-израильского конфликта отразится на перспективах нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что террористические группировки, подобные ХАМАС, не смогут спровоцировать подобного исхода. Так представитель Белого дома прокомментировал возможное влияние последнего обострения конфликта на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

До этого высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США обсуждают с Израилем меры оказания помощи в свете обострения конфликта с Палестиной.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.