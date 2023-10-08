В Белом доме объяснили, как США будут относиться к ХАМАС

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США после ударов по Израилю рассматривают ХАМАС как террористическую организацию и будут «относиться к ней соответствующе». Об этом сообщает РИА Новости.

«ХАМАС — это террористическая группировка и точка… И мы будем относиться к ХАМАС соответствующим образом», — заявил представитель Белого дома.

До этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что разморозка активов Ирана на сумму $6 млрд в рамках сделки по обмену заключенными с США никак не связана с атаками ХАМАС на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.