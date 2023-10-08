В офисе Зеленского прокомментировали атаку ХАМАС на Израиль

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что атака палестинского исламского движения ХАМАС на Израиль является следствием «разрушения глобальной безопасности», причиной которого стал российско-украинский конфликт. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, способ предотвратить обострение конфликтов, подобные тому, что происходит между Израилем и Палестиной, может быть лишь ослабление российской стороны в конфликте против Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Израиле, который подвергся атаке со стороны сектора Газа.

Он подчеркнул, что у Израиля есть право на защиту от террора.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.