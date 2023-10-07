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Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет помощи Украине

The Telegraph: Белый дом запросит у Конгресса $100 млрд для помощи Украине

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса крупнейший пакет помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, размер запрашиваемых средств может достигнуть $100 млрд.

Как отмечается, Белый дом рассматривает возможность обращения с запросом помощи Украине, которой может хватить до следующих президентских выборов в США в ноябре следующего года.

По данным газеты, таким образом Белый дом стремится избежать новых споров с Республиканской партией. При этом сторонники помощи Украине в администрации хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, что позволит не поднимать этот вопрос вплоть до выборов.

Конгресс США ранее согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Между тем Байден подчеркнул, что военную помощь Украине нельзя прекращать.

До этого сенат США предложил сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу в 5,5 раза.

Ранее конгрессмены потребовали от Байдена объяснить стратегию США на Украине.

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