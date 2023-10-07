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В Белом доме опровергли связь между разморозкой активов Ирана и обострением в Израиле

СНБ США: разморозка $6 млрд активов Ирана не связана с атакой ХАМАС на Израиль

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что разморозка активов Ирана на сумму $6 млрд в рамках сделки по обмену заключенными с США никак не связана с атаками ХАМАС на Израиля. Заявление было опубликовано ею в социальной сети X.

«Я могу уточнить факты: ни одного цента из этих средств не было потрачено, а когда они будут потрачены, их можно будет потратить только на такие вещи, как продукты питания и лекарства для иранского народа. Эти средства не имеют абсолютно никакого отношения к сегодняшним ужасающим нападениям, и сейчас не время распространять дезинформацию», — подчеркнула она.

До этого в США заявили о возможной повторной заморозке активов Ирана.

Соглашение об обмене пяти американских военнопленных на разморозку части активов Ирана была достигнута 10 августа. Переговоры по обмену длились около двух лет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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