Израиль возложил ответственность за обострение на ХАМАС

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан направил в Совет Безопасности всемирной организации письмо, в котором Израиль возложил всю ответственность за обострение ситуации вокруг сектора Газа на движение ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Вся ответственность лежит на [движении] ХАМАС, которое столкнется с результатами этих событий», — говорится в распространенном в ООН письме.

Представитель Израиля также призвал СБ ООН осудить действия ХАМАС и подчеркнул, что «Израиль будет действовать всеми необходимыми способами, чтобы защитить себя и свой суверенитет».

С раннего утра 7 октября Израиль подвергается обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну.

В свою очередь израильская армия (ЦАХАЛ) приведена в боевую готовность. Также ЦАХАЛ объявил призыв резервистов и начал «контртеррористическую» операцию «Железные мечи» в секторе Газа: десятки истребителей начали наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и предложил лидерам парламентской оппозиции Яиру Лапиду и Бени Ганцу войти в широкое чрезвычайное правительство.

Ранее Минздрав Израиля заявил о 1104 раненых в результате атаки.