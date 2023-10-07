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Нетаньяху предложил лидерам оппозиции войти в «чрезвычайное правительство»

Нетаньяху предложил лидерам оппозиции Лапиду и Ганцу присоединиться к кабмину

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Sebastian Scheiner/Reuters

Премьер-министр Нетаньяху встретился с лидерами парламентской оппозиции Яиром Лапидом и Бени Ганцом и предложил им обоим войти в широкое чрезвычайное правительство на фоне нападения на территорию страны. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации в Израиле и секторе Газа в ходе закрытого заседания 8 октября.

С раннего утра 7 октября Израиль подвергается обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну.

Лидер Исламского движение сопротивления Аль-Арури заявил, что военная кампания организации против Израиля идет по плану. По словам боевика, ХАМАС располагало данными о том, что Израиль планировал военную операцию против Гегды и сектора Газа после еврейских праздников.

В свою очередь израильская армия (ЦАХАЛ) приведена в боевую готовность. Также ЦАХАЛ объявил призыв резервистов и начал «контртеррористическую» операцию «Железные мечи» в секторе Газа: десятки истребителей начали наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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