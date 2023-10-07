Лавров провел разговор с главой МИД Египта Шукри о войне в Израиле

Глав Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров провел разговор по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств России и Египта выразили озабоченность из-за обострения конфликта Израиля и Палестины.

«При этом министры были едины в том, что необходимо незамедлительно прекратить боевые действия и наладить палестино-израильский переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и имеющимися решениями ООН и ее Совета Безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил РИА Новости, что Российская Федерация в контактах с Израилем и Палестиной призывает обе стороны к немедленному прекращению огня.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.