Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся рано или поздно пойти на компромисс с Россией, поскольку он провалил переговоры с Западом о выделении достаточного финансирования. Об этом заявил американский военный аналитик Шон Белл в статье для Sky News.

По словам эксперта, военная и финансовая помощь Киеву стала весьма обременительной для союзников Украины. Поскольку эти страны сталкиваются с высокой инфляцией.

Белл уверен, что западный электорат неуклонно смещает фокус на внутренние проблемы.

Аналитик отметил, что летом, когда Украина, как считалось, была в военном плане готова настолько хорошо, насколько это возможно, украинским вооруженным силам не удалось добиться продвижения. Поэтому в дальнейшем военная поддержка со стороны Запада выльется лишь в затянутый и затратный кофликт, в котором почти не будет подвижек.

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Алистер Крук ранее заявил, что текущий этап конфликта на Украине может закончиться уже предстоящей зимой. Это случится, если Киев лишится спонсирования. Эксперт указал, что Штатам становится сложнее выделять огромные средства на поддержку украинцев на фоне резко растущего госдолга.

Ранее в США заявили об усталости украинцев от конфликта с Россией.