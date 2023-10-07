МИД отреагировал на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился антироссийским, поэтому РФ будет учитывать такие шаги при выстраивании отношений со страной. Слова Захаровой приводятся на сайте ведомства.

«Швейцарские власти выступают за обеспечение безопасности на европейском континенте «не вместе с Россией, а от нее». Берн осознанно свел политический диалог с Москвой к минимуму. Что ж, это не наш выбор», — отметила она.

Дипломат отметила, что, по предположениям Москвы, представленная Стратегия внешней политики Швейцарии свидетельствует о движении Берна в фарватере недальновидной политики западных стран. Захарова подчеркнула, что власти страны, по сути, признали демонтаж принципов «вечного нейтралитета».

«Все это в комплексе непременно будет учитываться Россией при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки», — заключила представитель МИД.

До этого Мария Захарова обвинила Британию в эскалации напряженности в Европе.

Ранее сообщалось, что Британия хочет отправить своих военных на Украину, а флот — в Черное море.