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Украина застряла в ловушке, которую создал Зеленский

Asia Times: Киеву нужно заключить мир с РФ, пока не исчерпаны ресурсы Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Киеву следует заключить мир с Москвой, пока еще не исчерпаны ресурсы Украины, пишет автор издания Asia Times Стивен Брайен.

«Вскоре Украина окажется перед выбором: продолжать воевать, пытаясь затянуть конфликт — или заключить сделку, пока есть возможность», — отмечает журналист.

Он выразил мнение, что, если бы Украина начала переговоры с Россией сегодня, она могла бы сохранить контроль над пятью важнейшими городами: Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом, — а также сохранить боеспособную армию.

Теперь же большая часть инфраструктуры и промышленности уничтожена, а шансы на возвращение высококвалифицированных специалистов после окончания конфликта и скорое восстановление экономики минимальны, говорится в материале.

Автор также отмечает, что Украина не может не зависеть от помощи Запада, но спонсорские возможности на поставки Украине заканчиваются, и нельзя быть уверенными, что предполагаемые миллиарды на восстановление страны действительно будут получены.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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