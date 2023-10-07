Генсек ООН осудил нападение на Израиль

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает РИА Новости.

«Генсек ООН решительно осуждает нападение ХАМАС на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля, в том числе залп тысяч ракет в сторону израильских населенных пунктов», — указал Дюжаррик.

Кроме того, он отметил, что Гутерриш призвал стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности.

По мнению генерального секретаря организации, необходимы дипломатические усилия для предотвращения дальнейшего обострения вокруг Израиля.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 3 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее стало известно об ошибке спецслужб Израиля в прогнозах акций ХАМАС.