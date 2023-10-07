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В США заявили об удивлении в Белом доме числом протестующих против отправки оружия Украине

Полковник Макгрегор: Байден ошарашен числом протестующих против помощи Киеву

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, которые выступают против поддержки Украины. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву», — сказал он.

По его мнению, именно Вашингтон развязал конфликт на Украине и не слушал, что говорит Россия по этому поводу. Макгрегор указал, что можно было бы категорично сказать, что Украина не войдет в НАТО.

Конгресс США ранее согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Между тем Байден подчеркнул, что военную помощь Украине нельзя прекращать.

Из-за этого отказа Украина потеряла сумму в две трети доходов, а именно $24 млрд, указывали данные бюджета страны.

До этого сенат США предложил сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу в 5,5 раза.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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