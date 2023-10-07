В США заявили об удивлении в Белом доме числом протестующих против отправки оружия Украине

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, которые выступают против поддержки Украины. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву», — сказал он.

По его мнению, именно Вашингтон развязал конфликт на Украине и не слушал, что говорит Россия по этому поводу. Макгрегор указал, что можно было бы категорично сказать, что Украина не войдет в НАТО.

Конгресс США ранее согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Между тем Байден подчеркнул, что военную помощь Украине нельзя прекращать.

Из-за этого отказа Украина потеряла сумму в две трети доходов, а именно $24 млрд, указывали данные бюджета страны.

До этого сенат США предложил сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу в 5,5 раза.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.