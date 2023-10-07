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Иранские депутаты выразили поддержку операции ХАМАС

В Иранском парламенте поддержали операцию ХАМАС в отношении Израиля

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Reuters

Депутаты иранского меджлиса (парламента) днем 7 октября поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС в отношении Израиля. Об этом заявили в иранском агентстве Tasnim.

«Депутаты парламента в начале своего вечернего заседания по случаю беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления заявили о своей поддержке этой акции палестинских моджахедов», — говорится в публикации.

Известно, что военное крыло палестинского движения ХАМАС утром 7 октября объявило о проведении операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля и заявило. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Утром 7 октября силам ХАМАС запущено по территории Израиля больше 5 тыс. ракет. В связи с этим министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху подчеркивал, что страна находится в состоянии войны.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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