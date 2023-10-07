Палестинцы сносят забор на границе сектора Газа и Израиля

Палестинцы сносят заграждения на границе сектора Газа и Израиля с помощью бульдозера. Видеозапись происходящего опубликовал телеканал Al-Mashhad.

При этом ХАМАС сообщает о 14 захваченных танках и пленных военных Сил обороны Израиля.

До этого в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее РСТ сообщил, что в Израиле нет туристов из России.