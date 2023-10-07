Текущий этап конфликта на Украине может закончиться уже предстоящей зимой, если Киев лишится спонсирования, заявил бывший сотрудник британской разведки MI6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, Белому дому становится сложнее выделять огромные средства на поддержку Украины в условиях, когда госдолг США растет огромными темпами. Такая ситуация может загнать в тупик как Штаты, так и всю Европу.

Кроме того, добавил эксперт, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются резервы оружия и живой силы. При этом погода скоро испортится, а это затруднит продвижение пехоты. Всё это сопровождается отсутствием денег в казне, поэтому скоро Киеву нечем будет платить зарплату военным, указал Крук. На фоне происходящего наблюдается приличное число случаев дезертирства в украинской армии.

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал ранее, как бы он решил конфликт на Украине. Политик отметил, что Киев мог бы отдать области, которые тяготеют к России и где люди разговаривают на русском языке. Трамп уверен, что такой подход помог бы властям Украины сохранить свое государство.

Ранее в США заявили об усталости украинцев от конфликта с Россией.