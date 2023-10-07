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Палестина предложила созвать заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке

Посол Палестины: СБ ООН нужно созвать заседание по ситуации на Ближнем Востоке

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Пресс-служба МИД/РИА Новости

Сейчас Совет Безопасности ООН нужно созвать специальное заседание по эскалации на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Я боюсь, что завтра израильтяне начнут большое нападение на сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Сейчас момент, чтобы ООН объявила созыв специального заседания, что-то сделала для того, чтобы остановить это», — сказал он.

При этом дипломат добавил, что остановить это необходимо на основе принципа двух стран.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Российское министерство иностранных дел призвало Израиль и Палестину к прекращению боевых действий.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

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