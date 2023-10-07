Захарова прокомментировала ситуацию в Израиле

Россия призывает Израиль и Палестину к немедленному прекращению огня. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что палестино-израильский конфликт, длящийся 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован только посредством политики и дипломатии, через налаживание переговорного процесса «на известной международно-правовой основе».

Захарова уточнила, что речь идет о создании независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия...», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.