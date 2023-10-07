МИД Украины осудил нападение на Израиль

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение палестинского радикального исламистского движения ХАМАС на государство Израиль утром 7 октября.

«Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки на Израиль, в том числе ракетные обстрелы мирного населения Иерусалима и Тель-Авива», — указано в сообщении ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

Также в украинском МИДе выразили поддержку Израилю в его праве на защиту себя и своего народа.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну и сообщило о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.