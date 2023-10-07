Россия призвала Израиль и Палестину к прекращению огня

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил РИА Новости, что Российская Федерация в контактах с Израилем и Палестиной призывает обе стороны к немедленному прекращению огня.

Российская сторона призывает конфликтующие стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, поскольку нынешнее обострение является очень опасным рецидивом многолетнего конфликта.

«Насколько они восприимчивы к таким нашим призывам? Ну, мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем на основе учета взаимных интересов», — отметил Богданов.

По его словам, Россия сейчас ведет контакты с Израилем, Палестиной и Египтом, а также с другими арабскими странами для деэскалации ситуации.

«Международно-правовая база известна — должно быть справедливое, всеобъемлющее решение конфликта. Конфликт длится 75 лет. Это очередной очень опасный рецидив. Замкнутый круг насилия», — заключил замминистра.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.