Медведев назвал ключевого игрока в конфликте между Израилем и Палестиной

Соединенные Штаты являются основным игроком в конфликте между Израилем и Палестиной, который длится на протяжении нескольких десятилетий. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, начало боестолкновений между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня (также Октябрьская война, «Арабо-израильская война 1973 года». — «Газета.Ru») — это то событие, которое можно были ожидать.

«Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам», — отметил Медведев.

Политик отметил, что США следовало бы следить за Палестиной и Израилем, вместо того чтобы вмешиваться в отношения России и Украины.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.