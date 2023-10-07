Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его вклад в отстаивание суверенитета России. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Русской Православной церкви.
7 октября российскому лидеру исполнился 71 год.
Предстоятель РПЦ отметил, что за минувшие годы под руководством Владимира Путина в России произошли «эпохальные перемены», изменившие в лучшую сторону облик страны и жизнь россиян.
«Вы вносите значимый личный вклад в отстаивание подлинного суверенитета страны, проявляете деятельную заботу о ее социально-экономическом развитии, что отзывается благодарностью в сердцах миллионов людей», — заявил патриарх Кирилл.
Священнослужитель также пожелал главе РФ неоскудевающих сил и бодрости духа, помощи Божией.
До этого российского лидера Владимира Путина с днем рождения поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».