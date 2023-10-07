Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин и Пашинян обсудили ситуацию с выходом армян из Нагорного Карабаха

Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию после выхода армян из Карабаха

close
100%
Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

У премьер-министра республики Армения состоялся телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, собеседники обсудили выход армян из Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина Армении.

По информации пресс-службы, затронуты вопрос с выводом армян Нагорного Карабаха и ряд других тем двусторонней повестки.

«Премьер-министр Пашинян поздравил президента РФ с днем рождения», — говорится в сообщении армянского кабмина.

Подробности беседы Путина и Пашиняна не приводятся.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал Путину в день рождения крепкого здоровья и успехов на госслужбе.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий