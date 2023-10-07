Путин и Пашинян обсудили ситуацию с выходом армян из Нагорного Карабаха

У премьер-министра республики Армения состоялся телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, собеседники обсудили выход армян из Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина Армении.

По информации пресс-службы, затронуты вопрос с выводом армян Нагорного Карабаха и ряд других тем двусторонней повестки.

«Премьер-министр Пашинян поздравил президента РФ с днем рождения», — говорится в сообщении армянского кабмина.

Подробности беседы Путина и Пашиняна не приводятся.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал Путину в день рождения крепкого здоровья и успехов на госслужбе.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.