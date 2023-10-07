Египет ведет интенсивные контакты с Израилем и Палестиной с целью деэскалации

Египет ведет «интенсивные контакты» с Израилем и Палестиной с целью достижения деэскалации ситуации между сторонами, передает телеканал Al-Qahera News.

«Египет проводит интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами с целью деэскалации», — сообщает телеканал.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Позже президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна «переживает непростое время» на фоне серии ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он выразил полную поддержку народу и армии Израиля.

Ранее ХАМАС вошел еще в один город в Израиле.