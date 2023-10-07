В ЕС выразили солидарность с Израилем на фоне атак стороны сектора Газа

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о солидарности Европейского союза (ЕС) с Израилем после серии ракетных обстрелов и атак со стороны сектора Газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Решительно осуждаем неизбирательные нападения, совершенные сегодня утром против Израиля и его народа, сеющие террор и насилие в отношении ни в чем не повинных граждан», — написал Мишель.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Позже президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна «переживает непростое время» на фоне серии ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он выразил полную поддержку народу и армии Израиля.

Ранее в Италии резко осудили ракетные атаки на Израиль.