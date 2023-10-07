Президент Израиля прокомментировал ракетные обстрелы со стороны сектора Газа

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна «переживает непростое время» на фоне серии ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он выразил полную поддержку народу и армии Израиля.

«Государство Израиль переживает непростое время. Я поддерживаю Армию обороны Израиля, ее командиров и военнослужащих, и все службы безопасности, и передаю слова поддержки всем жителям Израиля, которые оказались под ударом», — написал Герцог.

Глава государства призвал население следовать всем указаниям Командования тыла и сохранять спокойствие.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива в связи с выпущенными ракетами по израильской территории.

По данным ЦАХАЛ, неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выехал в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

Ранее стало известно, что армия Израиля перекрывает дороги вокруг сектора Газа.