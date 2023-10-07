В СФ оценили беспокойство США планами РФ отказаться от договора о запрете ядерного оружия

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что инициатива Владимира Путина об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) необходима для восстановления равенства, паритета и военно-стратегического баланса. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на беспокойство Госдепа США подобным развитием событий.

Косачев отметил, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний до сих пор не вступил в силу, так как в нем не хватает «трех подписей и восьми ратификаций, в том числе американской».

По его словам, судьба Договора находится в руках «прежде всего США с учетом мощнейшего ядерного потенциала этой страны», которые игнорируют обеспокоенности российской стороны «почти четверть века».

«Справедливо? Конечно, нет! С какой стати такое неравенство для двух крупнейших ядерных держав мира в рамках одного и того же договора?» — написал Косачев.

По его словам, Россия, ратифицируя ДВЗЯИ, проявила «добрую волю и внесла вклад в глобальную ядерную безопасность, справедливо ожидая такого же поведения от других стран», однако Соединенные Штаты не сделали встречных шагов, говорится в публикации. В Вашингтоне восприняли позицию России как слабость, отметил сенатор.

Однако Москва готова работать только на равноправной основе, подчеркнул парламентарий.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных испытаний. Американское руководство обеспокоено тем, что РФ якобы хочет усилить давление на другие государства с той целью, чтобы те прекратили помогать Украине.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, Россия же сделала это в 2000 году.

Ранее Путин рассказал о возможности применения ядерного оружия против России.