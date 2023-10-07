Спикер Госдумы Володин поздравил президента Путина с днем рождения

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале парламентария.

7 октября российскому лидеру исполнился 71 год.

Володин отметил, что до прихода Путина к власти в России были разруха, экономический упадок, а социальные обязательства перед людьми не выполнялись. По его словам, Российская Федерация была на пороге очередного развала.

«Владимир Владимирович спас Россию, сделал ее сильной», — написал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что неслучайно США и Европейский союз, «желая развалить» Россию, в первую очередь стремятся наносить удары по президенту.

Володин отметил, что надо это понимать, и призвал консолидироваться вокруг Путина.

«С Днём рождения, Владимир Владимирович! Счастья Вам и здоровья!» — подытожил Володин.

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».