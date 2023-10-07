Аксенов поздравил Путина с днем рождения

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения в своем Telegram-канале.

«Владимир Владимирович – выдающийся государственный деятель современности, сильный и мудрый лидер, которого знают и уважают во всем мире», — написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что Путин возглавил Россию «в сложнейший момент ее истории», и под его руководством «страна прошла огромный путь от упадка и хаоса к возрождению и величию».

«От всей души желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов и новых успехов в служении России! — сказано в сообщении Аксенова.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Белорусский лидер отметил, что избранный Путиным жизненный путь является ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству.

Ранее сообщалось, что Путин в свой день рождения, 7 октября, даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым глава РФ примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».